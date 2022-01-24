北市缺千瓶莫德納 柯文哲：疫苗與預約中央管控

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷、陳婕翎台北24日電）台北市副市長蔡炳坤今天表示，北市約缺1000瓶莫德納疫苗。中央指揮中心指出，北市多開預約門診。北市長柯文哲回應，疫苗數量與預約系統都是中央管控的。

蔡炳坤今天上午視察北市東區地下街7號廣場中型接種站時表示，北市還缺約1000瓶莫德納疫苗。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，早在1月18日就已配給各縣市使用，北市少1000瓶是多開了預約門診，這是北市請求指揮中心幫忙調度，並非指揮中心少給疫苗，中央已經沒有莫德納疫苗，正持續與其他縣市進行調度。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，蔡炳坤表示，只有中央知道手上有多少疫苗，北市把預約量開給中央，中央公布就表示同意給民眾預約，北市也沒有接到任何訊息指出莫德納疫苗不能開出這麼多名額。

蔡炳坤指出，莫德納疫苗差1000瓶，一次接種半劑，這樣就是影響2萬人次，當務之急是整合全台量能，確保第20期預約莫德納疫苗的民眾權益。

柯文哲表示，預約系統是中央的、疫苗數量也是中央管控，疫苗不夠「干我們什麼事」。

台北市副市長黃珊珊指出，環南市場與北農應中央要求施打疫苗，也是施打BNT疫苗，不是莫德納疫苗。（編輯：戴光育）1110124