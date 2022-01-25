吳德榮：強冷空氣小年夜報到 低溫探10度

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮表示，今天北部、東半部有局部短暫雨，26日、27日天氣好轉；預估28、29日各地有雨，小年夜晚間至除夕清晨因強冷空氣，低溫下探攝氏10度，但模式仍有不確定性，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部有零星飄雨；冷空氣很弱，北台灣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。

中央氣象局也提醒，花蓮地區可能有局部大雨發生。

吳德榮提到，明天、27日天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，28日「南海低壓」的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展；29日鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮說，小年夜（30日）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾；小年夜晚至除夕（31日）清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

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吳德榮表示，除夕至初一（2月1日）白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」加成，初一晨平地再挑戰10度最低氣溫；初一白天回暖，初一晚間鋒面接近、初二（2月2日）鋒面影響，天氣再轉變。

吳德榮強調，根據美國模式模擬，28、29日南海的水氣通過巴士海峽，對台無影響；之後兩波鋒面間幾無空檔，與歐洲模式有顯著差異；各國模式有較大的不確定性，應密切觀察最新模擬再調整。（編輯：張芷瑄）1110125