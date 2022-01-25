111年首批莫德納151.21萬劑下午抵台 效期至4/23

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台灣自購約150萬劑莫德納疫苗25日下午1時36分由華航CI-161班機，從韓國運抵桃園國際機場，這也是2022年第一批運送抵台灣的莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北25日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，今年第1批採購莫德納疫苗151.21萬劑今天下午抵台，本批效期至111年4月23日，規劃做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用。

今天有一批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的莫德納（Moderna）疫苗抵台，到貨數量將決定1922疫苗預約平台第21期提供第3劑莫德納疫苗預約數，預約日程為1月26日至28日，接種日期為2月7日至13日。

指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，今年第1批採購莫德納疫苗151.21萬劑，於今天下午抵達桃園國際機場。

陳時中說，疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至111年4月23日。

陳時中說明，已於110年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，以因應SARS-CoV-2變異病毒株威脅。（編輯：陳政偉）1110125