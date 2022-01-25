苗栗縣推雙聯學制 大同、建臺高中111學年度開班

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苗栗縣政府教育處25日指出，因應新課綱及2030雙語國家政策，選定大同高中、建臺高中分別與加拿大、美國的中學開辦雙聯學制學程，預計111學年度開班。圖為建臺高中校長彭文彬（左）與美國緬因州中央中學（MCI）代表簽訂合作意向書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月25日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣推動高中雙聯學制，選定大同高中、建臺高中分別與加拿大、美國的中學開辦國際學程，學生利用課後修習取得學分，畢業即同時取得跨國文憑，預計111學年度開班。

苗栗縣私立建臺高中與美國緬因州中央中學（MCI）雙聯文憑課程合作簽約儀式，今天在苗栗縣政府舉行，縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳、MCI駐台代表Michelle Shih、Jennifer Kuo等人出席，美國在台協會（AIT）商務組官員以即時遠端視訊方式，共同見證建臺高中校長彭文彬與有156年歷史的MCI簽訂合作意向書，推動台美高中國際教育交流。

徐耀昌表示，因應新課綱增進學生多元素養及2030雙語國家政策，縣府積極推動高中雙聯學制，透過合作協定，讓2校互相承認學分與學程，未來學生只需透過平時越洋視訊上課，加上暑期在美國4週修習實體教學課程，待修足學分後，就可於畢業時取得國內高中及合作美國高中的雙重文憑，透過國際教育獲得不一樣的學習經驗。

縣府教育處指出，日前縣立大同高中也透過視訊與加拿大薩克齊萬省（簡稱薩省）薩斯卡通市教育局（GSCS）簽署「台加雙聯學制」合作備忘錄，共同開辦雙聯學制課程，提供學生更多元升學選擇。

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教育處表示，大同、建臺2校的雙聯學制都將於111學年度開班，班級人數預計15至28人，因課程採全英語授課，入班學生需英檢達中級以上，3學年課程學費函赴美、加實體課程，估計近新台幣60萬元，縣府將提供學生每學年8萬元學費補助。

教育處學管科長徐建男指出，雙聯學制課程不影響原本高中課程，採課後上課，利用夜間或週六時間選修，對有意出國升學或增強英語能力學生而言，不必出國就能擁有美、加等國際教育資源與系統，可豐富多元學習經驗，在取得跨國高中學歷後，對未來申請國外大學或就業具有一定優勢。（編輯：方沛清）1110125