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最後一批捐贈BNT疫苗 約91.9萬劑運抵桃機

2022/1/27 08:08（1/27 08:41 更新）
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由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的最後一批輝瑞BNT疫苗約91.9萬劑，27日清晨抵達桃園國際機場。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的最後一批輝瑞BNT疫苗約91.9萬劑，27日清晨抵達桃園國際機場。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的最後一批輝瑞BNT疫苗約91.9萬劑，今天清晨運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用。

載運COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗的華航CI-62班機，從德國法蘭克福機場起飛後，在清晨6時29分運抵桃機。桃園國際機場國境單位透露，第17批疫苗到貨約91.9萬劑，確切數量以中央流行疫情指揮中心公布為準。

班機落地後滑行停靠於A4機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

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指揮中心日前表示，前16批共到貨1433.07萬劑，分別為首批去年9月2日的93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑、第11批11月5日87.17萬劑、第12批11月12日92.66萬劑、第13批11月25日93.83萬劑、第14批12月9日192.35萬劑、第15批12月30日93.83萬劑，以及第16批今年1月21日99.45萬劑。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘昨天下午在個人臉書（Facebook）貼文表示，Omicron變異株疫情看來正升溫，關於BNT疫苗，農曆春節過年前，將迎來台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海暨永齡基金會及中華民國佛教慈濟慈善事業基金會共同捐贈1500萬劑的最後一批疫苗，預估實際總到貨數量約1520萬劑。1110127

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