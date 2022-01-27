暖暖街平交道頻「卡」車 台鐵29日起增派保全

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市暖暖街平交道由於遮斷桿起降秒數太短，不時發生車輛「卡」在平交道，經市議員和立委蔡適應等人會同台鐵現勘後，台鐵從29日起增派2名保全員到場看守，確保平交道淨空。

暖暖消防分隊一輛消防車，去年10月2日行經暖暖街平交道時，遮斷桿升起後，消防車快通過平交道時遮斷桿突然放下，撞擊消防車車尾，造成遮斷桿斷裂，駕駛廖姓隊員事後收到新台幣9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

去年12月26日發生類似情形，一輛警車行經這處平交道時，與對向計程車相會無法通過，2車停在平交道上，此時遮斷桿突然降下，計程車倒車退出平交道時車頂燈被降下的遮斷桿打中受損，警車則因遮斷桿已降下一度卡在平交道。

基隆市議員鄭文婷、王醒之等人去年11月間曾與台鐵人員到場會勘，要求台鐵儘速改善，立法委員蔡適應接獲反映後，也在今年1月5日邀請台鐵人員和基隆市議員林旻勳等單位現勘，希望台鐵平交道智慧化工程可以優先改善八堵到宜蘭的危險路段。

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為維持平交道安全秩序，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全，台鐵日前發函通知相關單位，29日起增派2名保全員，從清晨6時起至晚間10時在暖暖街平交道看守。

台鐵今天表示，保全員會先接受各種處置標準作業訓練，例如人員、車輛闖入和設備故障等，並熟悉現場地形、車輛等特性後，依照鐵路警察局勤務規劃，執行平交道看守任務。至於台鐵電務智慧化計畫電子聯鎖工程工期至民國115年底，暖暖街平交道部分將優先辦理，預計於民國114年中完成。（編輯：方沛清）1110127