北車隨到隨打政策一日3變 共提供3000劑BNT

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台北車站疫苗接種站27日下午為農曆年前最後一天提供BNT疫苗隨到隨打服務，量能從原訂的2400劑先增加到2600劑，下午3時又再追加名額，全天共提供3000劑。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北車站接種站提供BNT疫苗隨到隨打服務最後一天，北市府先宣布量能從2400劑增加到2600劑，再臨時提前發放號碼牌，今天下午又指經中央請託後將量能提高到3000劑，預計施打到晚間9時許。

台北市副市長蔡炳坤下午赴台北車站COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站視察後接受媒體聯訪表示，因為北車是隨到隨打，比較難預測人數，且今天想接種的人比以往還多，從上午11時40分開始發號碼牌，2600張約在下午1時40分就發完了。

蔡炳坤說，號碼牌發完之後，看到一些民眾還在等，希望能今天接種，同時中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也來電徵詢是否可以增加量能，確認中央可以提供BNT疫苗後，馬上與聯合醫院討論，評估現場醫護人員能力，決定再追加400劑量能，今天下午共可協助3000人接種。

蔡炳坤指出，3000人已是今天能接種的最大量能，請民眾諒解，後續仍需要接種的民眾則請上1922平台預約。

媒體詢問，臨時增加量能是否對2600張號碼牌發完後就回家的民眾不公平？蔡炳坤說，做任何一件事情都希望盡力做好，這種隨到隨打本來就比較難預測，所以一直呼籲民眾盡量預約，比較不會有排隊的問題，希望共同配合。

聯合醫院表示，今天預計會提供接種服務到晚間9時許，甚至晚間10時，請民眾拿到號碼牌後，依照指定的時間回來報到，無須在現場等候。（編輯：張銘坤）1110127