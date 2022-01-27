因應電動車充電需求 湖口及清水服務區增設快充站

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（中央社記者余曉涵台北27日電）因應電動車充電需求，高公局今天說，國道湖口（南、北站）及清水服務區增設3座快充站，並從27日起開始試辦營運，提供TPC、CCS1、CCS2規格的24小時充電服務。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，因應春節連假電動車用路人充電需求，國道於湖口（南、北站）及清水服務區增設3座快充站，並從27日起開始試辦營運，提供TPC、CCS1、CCS2規格的24小時營運不間斷充電服務，減少電動車用路人里程焦慮。

高公局表示，湖口（南、北站）及清水服務區3座快充站各提供6個電動車充電優先停車位，春節試營運優惠期間CCS1及CCS2享免付費充電服務，採每次充電時間為20分鐘，可連續使用充電服務2次，最高充電上限時間為40分鐘，而Tesla TPC充電則按Tesla會員制度收（繳）費。

高公局指出，充電站並有現場工作人員協助導引用路人下載iParking Line啟動充電服務，現場告示牌設有QR Code及載明客服專線0800-600-098。

高公局說，高速公路除湖口（南、北站）及清水服務區設有快充站外，西螺服務區北上加油站（CCS1及CCS2）及關西服務區（慢充）也設有電動車充電服務站，今年2月底東山服務區也將加入快充站充電服務。（編輯：陳政偉）1110127