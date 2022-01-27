張國恩出任東海大學校長 廖慶榮接掌元智大學

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東海大學27日在路思義教堂舉行卸、新任校長交接典禮，在董事長吳清邁（中）見證下，卸任校長王茂駿（左）將印信交接給新任校長張國恩（右）。中央社記者趙麗妍攝 111年1月27日

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（中央社記者趙麗妍、陳至中台中27日電）前國立台灣師範大學校長張國恩今天接任東海大學第10任校長，張國恩說，將協助東海大學成為未來大學。元智大學也完成校長交接，由前台科大校長廖慶榮接任。

東海大學今天在路思義教堂舉行「卸任/新任校長交接典禮」，在董事長吳清邁見證下，卸任校長王茂駿交接給新任校長張國恩。台中市副市長令狐榮達、前立法院長王金平，以及台中一中、女中等多名校長出席，政商學界貴賓觀禮。

張國恩致詞表示，將打造東海大學邁向「未來大學」的目標前進，要翻轉教育，以學生為中心，讓學生適性發展、自主學習並具有高度競爭力。希望整合並引進各界資源共同培養學生，讓學生除了在校學習，也能向外學習、行遍世界。

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張國恩認為，唯有翻轉教育思維才能迎向未來，期許將東海傳統的博雅教育、勞作教育典範特色發揮，並以成為「翻轉」、「典範」、「榮耀」、「團結」的未來大學為目標，創造最好的東海。

元智大學今天也在董事長徐旭東的監交下，由吳志揚將校長職務交棒給廖慶榮。廖慶榮是美國賓州州立大學工業工程博士，曾擔任台灣科技大學校長8年，他今天說，元智在師生努力耕耘下，已建立很好的名聲，目前正積極籌設醫護學院，朝全方位的綜合大學發展。（編輯：謝雅竹）1110127