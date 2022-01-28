蔡總統慰勉氣象局 新年盼強化儀器及服務

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農曆春節將至，總統蔡英文（右2）28日下午在交通部長王國材（右3）、中央氣象局長鄭明典（右1）陪同下，慰勉中央氣象局工作人員。中央社記者王飛華攝 111年1月28日

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（中央社記者張雄風台北28日電）總統蔡英文今天於春節前慰勉中央氣象局人員，並與玉山、彭佳嶼氣象站視訊連線，同時提出強化技術儀器及多元服務2項重點，期盼氣象局新的一年持續努力。

蔡總統今天於春節前慰勉中央氣象局人員，並分別與地震測報中心及氣象預報中心人員合影。

蔡總統表示，農曆新年快到了，民眾很關心天氣好不好，未來幾天看來不錯，只是會下一點雨、氣溫低一點；氣象局全年提供重要的氣象預報，特別是高山、偏鄉、離島的人員，忍受不便、堅守崗位，大家辛苦了。

蔡總統說，台灣四周環海，颱風、豪雨、地震頻繁，觀測、預報在防救災體系中非常重要，期許氣象局團隊持續帶給民眾精準的氣象服務。

蔡總統另外提出2點，首先是強化技術和儀器，目前已完成海纜系統監測東部海域地震、海嘯，也希望氣象局努力推動南部海域能完成監測系統。

第二，強化多元服務管道，去年已經採購新一代超級電腦，編列9年新台幣45億元的經費建置高速電腦，希望能透過新科技，與綠能、公衛、交通等各領域強化合作，讓氣象科技的運用更廣，滿足民眾、政府、產業的多元需求。

蔡總統並與玉山、彭佳嶼氣象站人員視訊，與在玉山氣象站服務近30年的觀測員謝新添對話，稱他是「台灣的最高職務」；蔡總統在了解氣象站諸如天氣預測、防救災的功能後，也向大家說新年快樂。

在彭佳嶼氣象站部分，由於除氣象站外，還有航港局、海巡署人員，蔡總統直呼「有生命共同體感覺，一定感情很好」；另外也關心海巡署進行檢查漁船，提醒登船檢查要記得防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

蔡總統最後也提醒氣象局全體人員繼續做好防疫措施，盡早接種疫苗，為防疫盡一份力，並為氣象局所有人員準備新年禮物「1元福袋」，由氣象局長鄭明典代領。（編輯：張雅淨）1110128

總統蔡英文（前右2）28日下午前往中央氣象局，在交通部長王國材（前左2）、氣象局長鄭明典（前右）陪同下，於春節前慰勉值勤同仁。中央社記者王飛華攝 111年1月28日