更多編輯台推薦新聞：
影片／宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄
政治

影片／宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鐵公路路權內建台灣光纜通道 2025年完工

2022/1/29 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部在前瞻基礎建設計畫項目下提出的「台灣光纜通道計畫」，去年已完成規畫，將利用鐵公路的路權內建置管道，今年正式進入施工期，預計2025年完工。

交通部說，台灣居於亞太地區海纜重要位置，目前約有30條國際海纜經過台灣，但是只有12條登陸，行政院科技會報辦公室分析認為，應積極吸引國際海纜公司在台灣登陸，讓台灣成為亞太地區海纜重要HUB。

另由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾在家上網尋求娛樂，及在家辦公進行視訊會議等趨勢，造成網路需求暴增，更多海纜布設可增加頻寬，提升上網速率。

交通部說，「台灣光纜通道計畫」主要從新北市八里至屏東縣枋山，在交通部主管鐵公路的路權範圍內，建一條通道，作為台灣南、北海纜登陸後，串接陸纜的管道，提供海纜、電信業者與有需求的政府機關租用鋪設光纖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據交通部規畫，台灣光纜通道為台15線接台61線南下接台66線往東銜接高鐵新屋段軌道（由公路總局管轄），再沿高鐵西側電纜槽至高鐵左營站（由鐵道局管轄），由高鐵左營站接至國道10號，然後向東於燕巢系統轉接至國道3號，再沿國道3號至終點屏東林邊（由高速公路局管轄），轉接至台17線，向南於屏東枋寮併入台1線後至屏東枋山（由公路總局管轄）。

交通部郵電司長王廷俊說，公路總局及高速公路局須於所屬路段建置管道，鐵道局則於既有管道下建置鍍鋅電纜支架，建置完成後將可全線提供布纜，去年已完成設計規劃，今年開始施工，預計2025年完成。（編輯：陳清芳）1110129

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族