鐵公路路權內建台灣光纜通道 2025年完工

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部在前瞻基礎建設計畫項目下提出的「台灣光纜通道計畫」，去年已完成規畫，將利用鐵公路的路權內建置管道，今年正式進入施工期，預計2025年完工。

交通部說，台灣居於亞太地區海纜重要位置，目前約有30條國際海纜經過台灣，但是只有12條登陸，行政院科技會報辦公室分析認為，應積極吸引國際海纜公司在台灣登陸，讓台灣成為亞太地區海纜重要HUB。

另由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾在家上網尋求娛樂，及在家辦公進行視訊會議等趨勢，造成網路需求暴增，更多海纜布設可增加頻寬，提升上網速率。

交通部說，「台灣光纜通道計畫」主要從新北市八里至屏東縣枋山，在交通部主管鐵公路的路權範圍內，建一條通道，作為台灣南、北海纜登陸後，串接陸纜的管道，提供海纜、電信業者與有需求的政府機關租用鋪設光纖。

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根據交通部規畫，台灣光纜通道為台15線接台61線南下接台66線往東銜接高鐵新屋段軌道（由公路總局管轄），再沿高鐵西側電纜槽至高鐵左營站（由鐵道局管轄），由高鐵左營站接至國道10號，然後向東於燕巢系統轉接至國道3號，再沿國道3號至終點屏東林邊（由高速公路局管轄），轉接至台17線，向南於屏東枋寮併入台1線後至屏東枋山（由公路總局管轄）。

交通部郵電司長王廷俊說，公路總局及高速公路局須於所屬路段建置管道，鐵道局則於既有管道下建置鍍鋅電纜支架，建置完成後將可全線提供布纜，去年已完成設計規劃，今年開始施工，預計2025年完成。（編輯：陳清芳）1110129