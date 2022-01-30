王嘉納夢想偏鄉打造木工產業 提供青年就業機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在花蓮玉東國中任教20多年的王嘉納（中）看見偏鄉弱勢學生需求，開設木工班培養學生學會一技之才，退休後他成立「台灣木想傢人才培育協會」，提供周邊學校學生體驗木作、職業試探。中央社記者張祈攝 111年1月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）在花蓮玉東國中任教20多年的王嘉納開設木工班培養學生一技之長，無奈延續專長需要離鄉背井，很多學生選擇放棄，王嘉納索性提早退休，開工廠希望創造木工產業，吸引人才回鄉。

王嘉納說，20多年來看到很多偏鄉孩子來自隔代教養家庭，在學習上得不到成就，渾渾噩噩取得文憑，畢業後求職不順，惡性循環，便在學校支持下開辦木工班，尋找資源在台北辦展、接木工訂單，讓這群孩子學會一技之長，找到人生方向。

不過，他發現木工技術無法延續，若要繼續鑽研，必須離鄉背井到台東市或花蓮市求學，想就近留在玉里鎮，就要放棄木工，選擇其他科系。

王嘉納表示，很多有天份的孩子，就在家庭、求學及經濟的拉扯中消磨殆盡，他重新檢視教育過程，認為家庭問題的根源就是在經濟，偏鄉沒有經濟產業，父母只能離開家鄉，因此他決定提早退休，要在偏鄉創造「木工產業」。

王嘉納說，他的夢想就是打造木工產業，提供穩健的就業機會，讓孩子畢業後可以回來就業、就近照顧家人，讓他們的下一代能在健全家庭成長，偏鄉的孩子不再是弱勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王嘉納成立「台灣木想傢人才培育協會」，目前先以玉里鎮松浦社區193小松菸為基地，購買器材打造前期工廠，他也僱用過去訓練出來的學生擔任助教，提供周邊國中、小及高中體驗木作、職業試探，他說，「離開學校，我能幫助的人更多」。

王嘉納已在富里鄉找到土地，著手規劃更大廠區，這項圓夢計畫需耗資約新台幣3000萬元，要以社會企業形式經營，營運穩定後，預計可提供20個職缺。他表示，這代表有20個青年可以返鄉工作，落地生根，就有20個健全家庭的可能。（編輯：孫承武）1110130

王嘉納成立「台灣木想傢人才培育協會」，目前以花蓮玉里鎮松浦社區193小松菸為基地，工作室內的工具擺設整齊，收納櫃全是手工製作，別具特色。中央社記者張祈攝 111年1月30日

王嘉納成立「台灣木想傢人才培育協會」，目前先以玉里鎮松浦社區193小松菸為基地，提供鄰近學校學生體驗木作，國小生們對自己手作出來的燈具感到好奇。中央社記者張祈攝 111年1月30日

王嘉納成立「台灣木想傢人才培育協會」，目前先以玉里鎮松浦社區193小松菸為基地，提供附近學校體驗木作、職業試探等課程，也雇用過去訓練出的學生為助教。中央社記者張祈攝 111年1月30日