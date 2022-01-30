寵物吃好料 營養師教做美味狗狗年菜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）春節期間，民眾團員圍爐吃好料，寵物也不缺席，寵物營養師Julia精選適合狗狗、在家就能簡單做的健康料理，讓狗狗們也能共享年節氛圍。

Julia告訴中央社記者，大多數飼主春節會給寵物們吃肉，春節後寵物們就開始出現腸胃道問題，建議飼主們可為毛小孩準備健康營養年菜；Julia設計2道料理，控制好適當蛋白質和脂肪攝取，避免毛孩肝臟、腎臟代謝負擔變大。

Julia說，許多飼主知道要給狗狗攝取適當碳水化合物，除常吃的地瓜、南瓜等，米穀粉和在來米粉都很適合，狗狗好消化，較不擔心造成腸胃負擔或麥類造成狗狗過敏。

第1道料理是狗狗也可吃的蘿蔔糕「步步糕升」，食材包括餡料牛里肌、鮭魚、菠菜、白蘿蔔及木耳，以2：0.1：0.5：1：1比例混合；米糊部分以在來米粉、飼主熬的雞骨或魚骨高湯，以1：3比例混合。

Julia說，首先將在來米粉加入高湯拌勻，暫放一旁；將牛里肌肉和鮭魚下鍋炒出香味後撈起，再放白蘿蔔、木耳及菠菜，炒到軟且出水；將所有食材混入鍋中，開小火煮到糊化後放到容器，再送入電鍋蒸，外鍋加入1杯水。電鍋跳起後等15分鐘開鍋，等食物降溫到可入口就可給狗狗食用。

第2道菜是狗狗也能吃的水餃「虎虎黃金寶」，食材內餡有高麗菜、雞腿肉及豬肝，以1：1：0.3比例混和；外皮用米穀粉、玉米粉、飼主熬的雞骨或魚骨高湯，以7：3：10比例混和；外觀老虎表情造型，可選紫菜或無調味海苔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Julia說，首先將豬肝稍微燙過，再剁碎高麗菜；雞腿肉先用調理機或果汁機打出黏性，再混入豬肝和高麗菜就完成。外皮部分，直接用米穀粉、玉米粉及高湯混勻，可再加上南瓜粉調黃色外皮，就可開始包水餃，比例可依外皮10克、餡料5克。

Julia說，包好的水餃外觀可用紫菜或無調味海苔剪出老虎臉造型黏貼，增加趣味與過年氣氛，最後送入電鍋蒸，外鍋加入1杯水，電鍋跳起等15分鐘開鍋，待食物降溫到可入口就可食用。（編輯：李明宗）1110130