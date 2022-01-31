美甲室個案到北車打疫苗 房仲衍生新增1確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市美甲工作室群聚3名個案曾到台北市，衛生局表示，相關足跡已發送3420則簡訊提醒民眾。（台北市政府提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北31日電）桃園市美甲工作室COVID-19群聚3名個案曾到台北市，衛生局今天表示，相關足跡已發送3420則簡訊提醒民眾，若民眾自覺可能接觸確診者但未接獲簡訊，仍應加強自我健康監測。

此外，台北市房仲案衍生的補習班群聚再增1例確診，台北市衛生局專門委員歐佳齡今天說，案18887從25日開始陪同女兒（案18754）一起居家隔離，一採為陰性，女兒27日確診後，個案29日開始出現喉嚨不舒服、輕微發燒等症狀，採檢後確診，Ct值24。

桃園八德錢都涮涮鍋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衍生美甲工作室群聚，其中案18851、18852及18853曾在23日到過台北市，足跡包含台北車站大廳、Q square京站時尚廣場、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、7-ELEVEN 新福慶門市及士林十全排骨店。

歐佳齡下午在視訊記者會上表示，相關足跡已發送3420則簡訊，通知足跡重疊對象加強自我健康監測，若出現疑似症狀應盡速採檢。

歐佳齡指出，案18853為本國籍男性，23日當天開車載案18851及案18852到台北車站接種站打疫苗，並到附近遊玩，目前疫調還在進行中，若民眾自覺可能與確診者接觸但沒有收到簡訊，仍應注意自身狀況。

歐佳齡指出，補習班群聚案截至今天上午10時已匡列272人居家隔離，其中260人採檢結果為陰性，11人檢驗中，另外1人為案18887；另擴大採檢125人，其中120人為陰性，5人檢驗中。

歐佳齡提醒，春節期間要主動做好個人衛生防護措施，盡可能用不須接觸的方式拜年，保護自己、保護他人。此外，台北市電影院明天開始實施勸導全程戴口罩，影廳內請不要拿下口罩飲食。（編輯：方沛清）1110131