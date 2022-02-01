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初一省道多處壅塞 天祥、太魯閣景點停車場客滿

2022/2/1 14:12
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是大年初一，出遊車輛多，多處省道壅塞，根據公路總局提供的資料，到中午12時，天祥遊憩區及太魯閣國家公園停車場都客滿，公路總局預估午後出遊車潮還會陸續湧現。

公路總局發布新聞稿，至中午12時，省道及快速道路多處路段已出現車多、壅塞情形，包括：台9線蘇花路廊蘇澳至南澳路段、台61線中彰大橋路段、台74線台中環線接國3路段、台86線接國3關廟交流道及台19甲線關廟路段等。

觀光風景區部分，天祥遊憩區及太魯閣國家公園停車場客滿。

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公路總局預估，中午過後，走春出遊車潮還會陸續湧現，臨近廟宇及觀光風景區的省道將出現車多、壅塞，包括：台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府、台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段及台2線福隆至瑞濱路段等。

公路總局呼籲用路人，行車時依速限行駛並與前車保持安全行車距離，勿疲勞駕駛、勿酒駕，公路總局持續於警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，請用路人出門前先查詢並掌握最新路況。（編輯：陳政偉）1110201

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