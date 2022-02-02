初二下午國道交通 高公局預判9路段壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）今天是大年初二，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，部分路段車多壅塞。高公局預估下午包括國1北向西螺-埔鹽系統、國5南北向等9路段壅塞。

高公局指出，上午國道車多壅塞路段主要為國1南向桃園-中壢轉接道、楊梅-新竹系統、王田-彰化；國1北向楠梓-岡山、仁德-安定、圓山-五堵；國3南向土城-關西服務區、草屯-南投服務區、田寮-燕巢系統；國3北向鶯歌系統-土城及國10東向仁武-燕巢系統，其餘路段行車大致順暢。

高公局表示，上午9時12分國10東向17.7公里，發生2小客車追撞事故，造成後方回堵約3公里；9時31分國3南向423.7公里發生2小客車追撞事故，回堵約3公里；9時41分國1北向365.6公里發生5小客車追撞事故，造成回堵約4公里。

另外，10時50分國5北向27.3公里內側車道發生3小客車追撞事故，雖於11時6分即予排除，但後方已回堵2.5公里。上述事故均導致車流嚴重回堵而影響整體行車順暢。

高公局預判下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議用路人，透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：張芷瑄）1110202