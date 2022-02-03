科大生創作繽紛壽司如花瓣 國際廚藝大賽奪金

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城市科大學生阮柏喻以「繽紛壽司」作品獲得2021 AFA韓國世界廚藝大賽「壽司或手卷壽司」項目金牌。（城市科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月3日

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（中央社記者許秩維台北3日電）城市科大學生阮柏喻立志成為日本料理廚師，他苦練半年，以層層花瓣造型搭配多樣色彩創作繽紛壽司，在2021 AFA韓國世界廚藝大賽「壽司或手卷壽司」項目中奪金。

台北城市科技大學新聞稿指出，阮柏喻為了學習日本料理，因此選擇進入城市科大餐飲管理系就讀，從大一開始就拜餐飲系教師高鈺龍為師，紮實學習日本料理的基礎功夫。

去年在校方鼓勵下，阮柏喻參加「2021 AFA韓國世界廚藝大賽」，由於首次參加國際大賽，他從半年前開始苦練，從煮飯、做醋飯，到壽司的塑形與力道，每天狂練4小時，並針對參賽題目「手毬壽司」苦練。

阮柏喻表示，做手毬壽司最重要的就是每個壽司的大小一致，為了讓作品更具視覺美感，他特意加入赤醋的黑、鱈魚鬆的粉紅色、明亮的黃色蛋，以層層花瓣的意象，呈現四方型壽司，顏色多彩繽紛，希望有食指大動的感覺。

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高鈺龍提到，阮柏喻以「繽紛壽司」作品奪金，關鍵在於壽司中的每顆米粒都得練到顆顆均勻不變形才能達標，作品還要兼顧美感、造型與新鮮，阮柏喻還使用活透抽、花枝、月光米等台灣食材，也讓台灣在地食材站上國際舞台。

獲得金牌肯定後，阮柏喻非常感動，除了感謝高鈺龍的教導，自己也更有自信，未來希望向更多大師學習，增加專業能力，等到自己能力足夠時，希望能出國創業開日本料理店。（編輯：管中維）1110203