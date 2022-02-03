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長頸鹿布丁妹病逝 11年情誼讓六福員工不捨落淚

2022/2/3 21:38（2/3 21:50 更新）
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六福村明星動物長頸鹿「布丁妹」日前病逝。關西六福莊3日表示，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。（六福村提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月3日
六福村明星動物長頸鹿「布丁妹」日前病逝。關西六福莊3日表示，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。（六福村提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月3日
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（中央社記者陳俊華台北3日電）關西六福莊今天表示，15歲大的長頸鹿「布丁妹」日前因病離世，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。

六福莊透過聲明稿指出，長頸鹿「布丁妹」2007年8月25日出生，並在2012年2月、4歲時入住關西六福莊，近11年的時間裡，她是園區最受歡迎明星級動物。因長頸鹿生性細緻敏感，但在跟保育員每天朝夕相處下，布丁妹就像大家的小妹妹一樣，黏人、愛撒嬌。

六福莊說，照護上每天詳細記錄布丁妹的各種健康指數，包含採食量、體重變化等數值，平時由專職人員調配布丁妹的飲食，天氣太冷時也會準備暖氣，盡可能讓布丁妹能住得舒服；直至布丁妹過世前2日，仍活力十足地正常活動，飲食及所有日常觀察紀錄並無異狀。

六福莊指出，布丁妹過世前一天上午，出現精神食慾不振、排便異常的狀況，便立即通知獸醫師檢查，進行抽血與初步藥物治療，並整日密切觀察布丁妹的狀況，立即召開會議回溯當週布丁妹的健康狀況與討論醫療處置方向，當晚也安排人員徹夜留守觀察布丁妹，以隨時掌握狀況。

六福莊表示，布丁妹過世當日上午，狀況仍沒有改善，經二次醫療會議討論後，決定進行進一步的醫療處置。雖醫療過程順利，但布丁妹卻在治療即將結束時突然倒地，經急救30分鐘後宣告死亡。

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此外，六福莊說，當天就聯繫台大獸醫專業學院兼任教授劉振軒率六福村獸醫師及中興、屏科及亞大獸醫系學生等18人團隊，進行病理解剖，結合症狀及病理解剖分析，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。

對於突發的不幸，六福莊表示，許多員工紛紛不捨落淚；六福村將精進動物飼養環境與照護、建立更有效的疾病預防機制，提供優質的動物保育教育場域。（編輯：楊凱翔）1110203

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