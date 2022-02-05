漁工薪資直接入帳、記錄工時新制 春節後上路

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）台灣遠洋漁船逾千艘，漁工勞權受關注，漁業署告訴中央社記者，漁業與人權行動計畫、配套修法即將上路，薪資直接入帳不經對方仲介以杜絕預扣，用影像或紙本記錄工時釐清紛爭。

台灣遠洋漁船逾千艘，近年屢受國際關注，繼歐盟舉黃牌後，農委會陸續修法、精進管理，已解除黃牌危機。國際組織則根據跟外籍漁工訪談內容，質疑台灣船主、仲介疑有預扣薪資、超時工作等強迫勞動問題，漁業署除屢次呼籲質疑要有所本，也同步推動強化管理。

農委會漁業署遠洋漁業組長林頂榮接受中央社記者採訪時說，內含七大策略的「漁業與人權行動計畫」，預計上半年可獲行政院核定通過，為配合執行此計畫，也已完成「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」的修正預告，春節後將公告上路，藉此保障勞權。

上述計畫、修法內容並呼應國際組織常觸及的議題，其中預扣薪資方面，林頂榮分析，現況由船主把薪水匯給國內仲介業者，國內仲介業者再匯給國外仲介業者，最後由國外仲介業者匯入漁工帳戶付薪水，但調查時常發現是國外仲介業者預扣，原因跟漁工借錢等有關。

他並說，未來新制上路，將要求台灣船主、國內仲介公司直接把薪資匯入漁工帳戶，或是直接發薪、當面點交，不得再經印尼或菲律賓等國外仲介公司匯、付薪水；上述辦法公告後施行，不用等計畫核定通過；此制也是前述計畫七大策略之一「落實勞動條件」的內容。

「落實勞動條件」也包含工時合規。林頂榮說明，工時有爭議時，現況是雙邊各執一詞，新制將規定工時要做紀錄，由雙方簽名，有爭議可做為重要憑證；除了使用紙本，也可安裝顯示器（CCTV），正在尋找市售可錄影半年、1年以上設備，以符合遠洋漁船作業需求。

近期受國際組織關注的全球前三大水產貿易公司豐群也告訴中央社記者，其實自身沒有漁船，約850到900艘台灣遠洋漁船跟豐群有長期業務配合，為協助船主提升管理，已舉辦座談會，並嘗試協助船主導入AI科技，用影像方式記錄工時，以釐清紛爭。林頂榮說，台灣區鮪魚公會、中正大學剛獲科技部支持，正在研發中。

豐群水產並說，雖然瑣碎，卻困擾船主、漁工的議題還有機票、訓練費、證照費等收費標準。林頂榮說，後兩者將會同勞動部明定標準，須跟漁工來源國諮商。

機票方面，他說，目前來程機票雙方協商、訂在契約裏，回程則是有依約期做完時由船主負擔，但是工期沒做完，漁工須自付回程機票時，會因為沒錢付而要船主付，船主認為不公平，所以預扣；未來將規定台灣船主、仲介都不要涉入漁工借款情事，以免漁工跟印尼仲介借錢，沒錢轉而跟台灣仲介借，結果又被說是台灣這頭預扣薪資。

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同時為了強化管理台灣遠洋漁業漁工仲介業者，林頂榮說，未來必須先取得勞動部許可，再向漁業署申請從事此業務，而勞動部主管數千家仲介公司，稽核等管理系統更健全，有利業者優化發展；目前這類仲介業者約50多家，其中20多家已向勞動部取得許可，其他會陸續完成申請。

另外，豐群水產也主動協助長期提供漁獲船主所合作的國內仲介業者，可跟印尼漁民協會及此協會合作的4家印尼仲介業者合作，以減少勞資糾紛。對此，林頂榮補充，基本上台灣無法管到印尼的仲介業者，但有要求國內仲介業者必須跟印尼、菲律賓官方核可的仲介業者合作。（編輯：管中維）1110205