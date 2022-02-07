更多編輯台推薦新聞：
美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情16/300

永豐金：確診行員恢復良好 永康分行7日起正常營運

2022/2/7 18:02（2/8 09:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
永豐金指出，日前有員工確診的台南永康分行，自7日起恢復正常營運。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
永豐金指出，日前有員工確診的台南永康分行，自7日起恢復正常營運。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）防範疫情升溫，永豐金農曆春節前配發快篩劑給全體員工，永豐金今天指出，目前員工回報快篩結果皆為陰性，另日前有員工確診的台南永康分行，自今天起恢復正常營運。

防範春節期間潛在染疫風險，永豐金農曆春節前配發快篩劑給全體員工，鼓勵員工返回職場前先快篩，快篩陰性再返回工作崗位，目前員工回報快篩結果皆為陰性。另基於分散染疫風險，永豐金今天宣布即日起，部分總行員工啟動居家上班。

永豐金統計，目前銀行居家上班比例19.5%、證券30%，分行及分公司則兼顧營運不中斷與業務推動原則，全員上班。

日前永豐銀行台南永康分行有員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），永豐金今天指出，確診員工回報復原狀況良好、其他員工會居家隔離至2月9日、自主健康管理至2月16日，銀行已派鄰近單位員工支援，今天開始恢復正常營運。

因應Omicron本土疫情，永豐金農曆春節前啟動強化防疫措施，金控與各子公司辦公大樓恢復門禁管制，謝絕外賓、訪客進入；目前全台永豐銀行分行、永豐金證券分公司等營業單位，除既有醫療口罩、面罩及隔板等防護外，加配手套等防疫物資防杜感染風險，各營業據點也持續加強清消。（編輯：林克倫）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀