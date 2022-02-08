中小學11日開學 教育部籲關心子女健康狀況

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（中央社記者陳至中台北8日電）全台中小學開學日為2月11日，學校近日加強清潔、消毒，教育部也呼籲家長關心子女狀況，注意是否有COVID-19疑似症狀，調整生活作息、健康飲食，做好開學前收心操。

教育部日前發函給各級學校，提醒COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）各項防疫措施，同時協調行政院環境保護署，在開學前加強校園環境消毒工作，學校也要盤點校內耳溫槍、額溫槍、消毒用品、洗手液、口罩等防疫物品。

教育部提醒學校教職員工生，開學前避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場所，出外要戴口罩、勤洗手。開學後，應確實遵守「生病不上課，不入校」，出現發燒、咳嗽等COVID-19疑似症狀，應儘速就醫、在家休息。

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寒假期間加上春節，大魚大肉吃多了，影響身體健康。教育部近期和董氏基金會共同製作海報，提醒3大飲食調整重點，包括「揮別夜貓生活，健康吃早餐」、「聰明減油，不給身體負擔」、「優先選無糖飲品」，這些措施有助於控制體重，提升專注力及學習力，避免長青春痘及負面情緒。

全國中小學開學日為2月11日，部分縣市有提早或延後，例如花蓮縣配合111年全國中等學校運動會，已提早於2月7日開學，桃園市、高雄市受疫情影響，幼兒園延到2月14日開學。（編輯：陳政偉）1110208