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台2線鼻頭段落石占車道 估晚間10時清除完畢

2022/2/8 20:33（2/8 20:46 更新）
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新北市瑞芳區台2線83.1公里處8日晚間有數塊大石掉落路面，占據往宜蘭方向車道，為避免危險，警方派遣交通分隊及鼻頭派出所共5名警力到場管制交通，目前維持單線雙向通行，預計晚間10時前清理完畢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月8日
新北市瑞芳區台2線83.1公里處8日晚間有數塊大石掉落路面，占據往宜蘭方向車道，為避免危險，警方派遣交通分隊及鼻頭派出所共5名警力到場管制交通，目前維持單線雙向通行，預計晚間10時前清理完畢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月8日
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（中央社記者王朝鈺新北8日電）台2線濱海公路83.1公里鼻頭段邊坡今天晚間6時許發生土石鬆動，數塊大石掉落到路面，占據近一個車道，警方已派員到場管制，目前維持單線雙向通行，預計晚間10時清除完畢。

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新北市政府警察局瑞芳分局表示，勤指中心晚間6時12分接獲通報，瑞芳區台2線83.1公里基隆往宜蘭方向有數塊大石掉落到路面，占據往宜蘭方向車道，為避免發生危險，警方派遣交通分隊及鼻頭派出所共5名警力到場管制交通，目前維持單線雙向通行。

交通部公路總局基隆工務段獲報後，調派怪手、山貓和人員在晚間6時50分抵達現場，進行清除作業，預計晚間10時前清理完畢，恢復雙向通車。（編輯：郭諭儒）1110208

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