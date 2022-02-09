苗栗後龍慈雲宮元宵攻炮城再次停辦 防疫優先

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵民俗「攻炮城」為縣內登錄無形文化資產，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年廟方幾經考量，仍決定以防疫為重，再次停辦。

慈雲宮主任委員郭金國告訴中央社記者，近來國內本土疫情每天有新增確診個案，今天苗栗縣府也公布2名確診個案於返回桃園過年期間遭匡列居隔染疫，考量過年期間民眾返鄉、出遊，南來北往「多少可能仍有影響」，為減少感染疑慮，為了大家安全，決定比照去年，停辦今年元宵「攻炮城」活動。

慈雲宮「攻炮城」推估有200餘年歷史，起源於清朝時期，當時後龍地區瘟疫肆虐，地方人士向慈雲宮媽祖祈求平安，獲指示在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮驅趕瘟神，藉鞭炮硝火產生消毒作用，民眾照辦後果然嚇阻瘟疫，因而演變為在地元宵民俗，流傳至今。

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郭金國指出，「攻炮城」活動曾中斷數十年，民國73年復辦，民國98年登錄為苗栗縣無形文化資產，去年是37年來首次停辦，今天同樣考量配合防疫，再次停辦。

郭金國表示，「攻炮城」活動雖再次停辦，廟方仍備有約3000個虎年小提燈發放給民眾，將於14日、15日兩天下午4時起，在廟前開放免費領取，並提醒民眾前往時務必配合戴口罩，保持安全社交距離，遵守防疫規定。（編輯：戴光育）1110209