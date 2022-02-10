營建署估缺工11.8萬人 勞動部每月辦媒合會

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）內政部營建署釋出營造業概況調查，109年營建業缺工達11.8萬人。勞動部今天說，已發函營建署，盼能設立單一窗口讓勞動部協助改善缺工，各分署也會開始月月舉辦工班媒合會。

國內營建業者屢傳缺工，營建署日前發布109年營造業經濟概況調查，調查推估缺工數達11.8萬人，比108年調查缺工數4.8萬人擴大1.45倍；調查也顯示，業者認為物價波動劇烈、原物料上漲壓力大，足見成本上揚與缺工讓營造廠形成兩頭燒。

因應營建業頻喊缺工，勞動部主動出擊，訂定「產業缺工專案推動方案」，希望提供產業「客製化」服務來解決缺工問題。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌告訴中央社記者，昨天已經主動發函給營建署，希望營建署能設立單一窗口，讓勞動部能接洽、協助改善缺工。

陳世昌也提到，為改善營建業缺工，發展署過年前已與職業工會合作，也透過各分署在地服務網絡，搜集並建置各地區營建工程主要工種，包含鋼筋、模板、泥水、混凝土等工班資料庫。

陳世昌說，這個月開始，各分署會每月舉辦工班媒合會，廠商與工班面對面交流，讓缺工廠商可以找到適合工班，改善缺工問題。（編輯：管中維）1110210