海龍離岸風電環差案過初審 承諾限制打樁噪音

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（中央社記者張雄風台北10日電）環保署今天審查海龍離岸風電環差案，經環委要求海龍二號風場10%基樁打樁時水下噪音需低於159分貝；另補充海域生態調查、風機布設位置等資料後，建議修正通過，送大會審查。

行政院環境保護署召開「海龍二號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告（第二次變更）」「海龍三號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告（第二次變更）」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

開發單位表示，本次主要變更內容為新增三腳套筒式結構和變更海纜路線、上岸點和陸纜路線等；另外2風場將由原本各2座海上變電站，縮減為各1座變電站；整體變更將減少海、陸域施工影響範圍及施工期程。

前次會議中，環評委員認為水下噪音仍應加強改善，更直言「白海豚都嚇死了」。開發單位表示，除氣泡幕減噪等最佳化工法外，每風場採漸進式打樁，不會同時2部以上風機進行打樁；且海龍二號、三號風場不會同時進行打樁作業。

環委今天表示，海龍二號風場距離海岸較近，希望能更進一步減噪，但開發單位強調由於地質及工法限制，已經盡最大努力，雙方在會議中為此進行長時間討論。最後開發單位承諾10%基樁數於打樁時，距基準點750公尺處水下噪音監測結果會低於水下聲曝值159分貝，若聲曝值達158分貝時將啟動相關減輕措施。

另外，環委發現本次報告中，風機布設位置與前次不同，開發單位解釋主要是配合地質條件後有重新配置，為此環委要求補充「海龍二號」及「海龍三號」風場場址間布設風機相關內容，並評估風機間距增加的可能性。

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環委也要求補充海域生態等調查資料，開發單位原本以海況不佳為由難以進行，但環委認為去年至今年，冬季仍有外海工程施工，「為何施工可以、調查不行」；經開發單位內部討論，在會議中承諾將「立即出航」。

環委最後建議比較三腳套管及四腳套管等2種風機聚魚效果差異性；強化海上變電站防止鳥類撞擊；檢核地震危害度分析等。本案建議補充修正後通過，將送大會審查。（編輯：方沛清）1110210