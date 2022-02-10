11日起回溫 中部以北13日午後防較大雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天說，東北季風明天減弱，北台灣回溫感受明顯，西半部及馬祖容易有霧；13日下午鋒面影響，中部以北可能有較大雨勢；13日晚間至14日上午，3500公尺以上高山可望降雪。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天、12日東北季風減弱、氣溫回升，北台灣感受明顯。明天北部、東北部高溫攝氏20至24度，其他地區約25至28度；早晚低溫約14至16度，花東18度上下；水氣減少，大致上多雲到晴，僅北部山區、東半部局部短暫雨

張承傳提醒，明天、12日西半部、馬祖可能有低雲或霧，影響能見度。

張承傳指出，13日部分地區仍可能會有霧；不過中部以北、東北部因鋒面影響，轉為有陣雨的天氣，其他地區短暫陣雨；預估中部以北晚間會有較大雨勢；這波鋒面預計13日午後起至14日上半天，接下來會轉乾、雨勢趨緩，中南部轉多雲，僅迎風面降雨。

張承傳說，預計14日東北季風再增強，各地轉涼，北部高溫約17度、中部18度、南部約23度；冷空氣持續到16日，中部以北低溫約13至15度，其他地區約16、17度，預計14日最涼，15、16日中南部氣溫會逐漸回升。

張承傳表示，雖然14日下半天轉乾，但15、16日受到華南雲系移入影響，在北部、東半部及中部山區仍然會有短暫雨。

張承傳提到，如果溫度及水氣配合，13日晚間至14日上午，在3500公尺以上高山有機會降雪。（編輯：管中維）1110210