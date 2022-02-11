勞動教育促進法 勞團籲明定公假、由工會辦理

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勞工團體工鬥11日召開記者會，多個工會幹部及工會團體高喊口號「強化集體勞動權 工會同意權不能刪」，呼籲政府重視勞工的集體勞動意識，勞動教育促進法應明定公假、勞教由工會辦理。中央社記者吳欣紜攝 111年2月11日

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）多名立委提出勞動教育促進法立法草案，工鬥團體今天籲政府強化「集體勞動權」，法案應明定公假、勞教由工會辦理，而勞動部所提的夜間工作保護修法也應納工會同意權。

勞工團體工鬥舉行記者會，多個工會幹部及工會團體高喊口號「強化集體勞動權 工會同意權不能刪」，呼籲政府重視勞工的集體勞動意識。

勞基法中限制女性勞工夜間工作條文遭宣告違憲，勞動部日前提出修正草案，明定禁止孕婦夜間工作，也要求雇主在無大眾運輸可用下，須給夜間工作勞工交通費或交通工具等協助，而雇主提出協助措施時必須通知工會，工會若要協商雇主不得拒絕，但工會沒有同意權。

雲林縣產業總工會理事洪溫章指出，勞動部提出修法版本拿掉工會同意權，顯見政府說要照顧夜間工作勞工只是嘴上說說，勞動部提出的版本沒有真正的強制力，以工會經驗來看，雇主只要表現出有協商的動作，不論協商結果是否符合勞工權益，雇主都不會違法。

洪溫章說，目前也有很多立委提出保留工會同意權的版本，反而是勞動部提出的版本較為不利，擔憂此案例一開，以後勞基法中有關工會同意權都可能被改掉。

另外，目前有多個立委提出勞動教育促進法立法草案，希望能提升全民勞教意識，新北市產業總工會理事長洪清福說，許多人在學生時期就有打工經驗，但當下根本不知道工時、工資等計算方式，因為過去沒有任何勞動教育課程。

洪清福說，如今有勞動教育促進法立法草案，呼籲應明定教育時間8小時或16小時，且必須勞工給公假，而勞動教育法的宗旨也應針對勞動法規，訓練必須由工會來辦理，質疑如果法規規定由雇主或企業來辦理，「他們真的會找專家學者來訓練嗎？」

對於勞團訴求，勞動部回應指出，夜間工作保護規定相關修法，日前已經召開會議聽取勞、資及性平團體意見，在符合大法官解釋意旨前提下提出修正草案，後續將通盤考量，審慎研議。

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另外，為推動提升勞工的勞動權益知能，勞動部及各地方政府推動勞動教育一向以工會為補助對象，且長期挹注經費，以支持工會辦理會員勞動權益訓練活動，目前為讓企業辦理勞工在職教育訓練時能提供正確勞動概念，也有建置全民勞教e網製作勞動教育教材，受理企業會員申請教材及提供線上課程，且每年更新及維護教材內容，盼協助台灣勞工建立正確勞動概念。

針對勞動教育法部分，勞動部說，目前正積極蒐集相關意見，並將以公私協力及跨部會合作方式積極推動，以落實勞動教育，保障台灣勞工應有權益。（編輯：管中維）1110211