拚疫苗追加接種率 金門再獲配莫德納供萬人施打

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門民眾選擇莫德納疫苗為第3劑比例高達87%，以目前疫苗追加劑接種率27.52%，年後獲配莫德納疫苗510瓶，估計可施打1萬多人。衛生局呼籲接種第2劑滿12週民眾踴躍接種。

依衛生局一項數據，金門縣民眾選擇莫德納疫苗做為追加劑比例達87%、選擇BNT疫苗11.9%。衛生局表示，7日、10日共獲配莫德納疫苗510瓶，以追加劑半劑量計算可接種1萬200人。

衛生局新聞稿指出，目前全縣4項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供應充足。公費疫苗預約平台及地方院所預約門診雙軌進行，全縣14家合約院所都有提供莫德納疫苗；部立金門醫院及各鄉鎮衛生所另外提供BNT疫苗接種服務。

衛生局長李錫鑫指出，到10日止，以金門常住人口6萬6418人計算，第1劑涵蓋率已達83.68%、第2劑74.37%、追加劑27.52%。

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李錫鑫表示，各廠牌疫苗完成基礎劑接種後免疫保護力會隨時間逐漸下降，加上病毒變異株具免疫逃脫特性，即使完整接種2劑疫苗，仍可能因免疫保護力不足導致染疫，建議符合接種間隔時程的民眾應接種追加劑，尤其是醫護、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

衛生局提醒符合資格民眾接種時，備妥接種紀錄卡及健保卡，並在接種前評估時說明過往疫苗接種史。此外，為了讓民眾即時了解各項疫苗供應及相關資訊，縣府民政處協調各鄉鎮公所啟動鄉鎮下鄉協助行動，包括透過垃圾車廣播、建立幫長輩預約施打疫苗機制，提升疫苗接種涵蓋率。（編輯：孫承武）1110212