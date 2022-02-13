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旅英台灣人新春餐會 駐處與僑民致力雙邊關係

2022/2/13 22:04（2/13 22:16 更新）
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約百名旅居英國的台灣人及當地友台民眾11日舉行虎年新春餐會。駐英國代表謝武樵致詞表示，台英關係近期有許多進展，代表處將持續努力，也將盡力協助僑民。中央社 111年2月13日
約百名旅居英國的台灣人及當地友台民眾11日舉行虎年新春餐會。駐英國代表謝武樵致詞表示，台英關係近期有許多進展，代表處將持續努力，也將盡力協助僑民。中央社 111年2月13日
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（中央社台北13日電）約百名旅居英國的台灣人及當地友台民眾11日舉行虎年新春餐會。駐英國代表謝武樵致詞表示，台英關係近期有許多進展，代表處將持續努力，也將盡力協助僑民。

餐會由英國台灣商會暨青年商會主辦，節目包括台灣創業者產品介紹、小提琴演奏、台灣趣味知識有獎徵答。跨世代旅英僑民交流熱絡，氣氛溫馨。

就在餐會登場前一天，英國國會下議院在院會議場舉行 「英國—台灣的友誼及合作」辯論，歷時近3小時，約20名議員發言，最後無異議通過動議，呼籲政府持續強化台英雙邊經貿關係、深化安全合作，並促進台灣在國際社會獲更多認可。

謝武樵指出，英國國會鼓勵政府與台灣在強化雙邊經貿和安全合作及促進台灣國際參與方面一同努力，是台英關係重要進展。代表處將在既有良好基礎上持續為雙邊關係努力。

餐會期間各相關單位也頒發感謝狀和獎狀，表揚有貢獻僑民。

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其中，華夏中文學校校長丁惠慈去年在大倫敦北部的巴奈特區（The London Borough of Barnet）創立英國境內首座台灣華語文學習中心，以打入英國主流社會及中學、大學課程為目標。她致詞表示，將持續努力讓學習中心成為指標，展現台灣提供優質華語文教育的能力。

僑務委員會去年輔助歐美地區18所僑校成立「台灣華語文學習中心」，其中包括美國15所，以及英國、法國、德國各1所。（編輯：林憬屏）1110213

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