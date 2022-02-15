大學生赴海科館見習 推數位化服務助接軌國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北15日電）淡江大學運輸管理系學生黃雯酈前往海洋科技博物館見習，學習博物館的運作經營模式，並協助推動數位化服務，讓海科館邁向國際化發展。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為了讓青年於在學期間能有多元職場體驗機會，青年署因此辦理「大專生公部門見習計畫」，與中央機關合作，提供公部門見習機會，鼓勵青年參與公共事務，學習政府運作機制。

就讀淡江大學運輸管理系的黃雯酈，透過大專生公部門見習計畫，前往海洋科技博物館見習體驗100小時，不僅進一步認識海洋生物科技發展，也學習到博物館的運作經營模式。

在見習期間，黃雯酈也協助推動博物館數位化服務，包括蒐集國外博物館的線上數位化資料、發想英文簡介、提供水下博物館未來規劃、海科館行銷建議等，協助博物館邁向國際化發展；同時透過了解潮境海洋中心、海科館各主題館，探索更多讓環境永續經營的方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃雯酈表示，在2個月見習期間，學到許多海洋及博物館的專業知識，更提升製作專題簡報、組織管理及職場溝通能力，在與督導及長官討論工作的應對上也有所助益；她也將見習內容結合自身對行銷策略的興趣，協助博物館實體展場營運和官網後台使用者的數據分析。

青年署表示，大專生公部門見習計畫今年第1梯次（4至5月）職缺正開放報名中，想要深入了解中央機關運作的學生，可以把握見習機會，體驗學習公部門的有趣及多元。（編輯：陳政偉）1110215