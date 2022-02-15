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桃園市新增確診者足跡 曾前往福德祠及莊敬大池

2022/2/15 16:50（2/15 17:19 更新）
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桃園市政府新聞處長詹賀舜15日下午公布確診者案19763新增公共場所足跡，包含11日晚間曾前往桃園區同安福德祠、12日晚間前往莊敬大池。市府表示，相關公共場所已完成環境清消，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日
桃園市政府新聞處長詹賀舜15日下午公布確診者案19763新增公共場所足跡，包含11日晚間曾前往桃園區同安福德祠、12日晚間前往莊敬大池。市府表示，相關公共場所已完成環境清消，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府今天下午公布，新增確診者案19763的公共場所足跡，範圍都在桃園區，11日晚間曾前往同安福德祠、12日晚間前往莊敬大池等處，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

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桃園市政府新聞處長詹賀舜下午在疫情說明記者會中，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19763新增公共場所足跡，包含11日晚間7時10分至8時曾前往桃園區的同安福德祠、12日晚間7時到9時前往莊敬大池。

詹賀舜說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：方沛清）1110215

桃園市政府15日下午公布，新增確診者案19763的公共場所足跡，範圍都在桃園區，11日晚間曾前往同安福德祠、12日晚間前往莊敬大池，皆已派員加強環境清消。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日
桃園市政府15日下午公布，新增確診者案19763的公共場所足跡，範圍都在桃園區，11日晚間曾前往同安福德祠、12日晚間前往莊敬大池，皆已派員加強環境清消。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日
桃園市政府15日公布案19763的足跡，包括同安福德祠、莊敬大池。（桃園市政府提供）
桃園市政府15日公布案19763的足跡，包括同安福德祠、莊敬大池。（桃園市政府提供）
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