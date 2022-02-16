延後到校從早自習不考試開始 全教產籲立即實施

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（中央社記者陳至中台北16日電）學生團體提出高中延後到校，教育部長潘文忠15日表態會朝第一節課前不考試開始，預計3月初公布細節。全國教育產業總工會今天呼籲：「現在即可實施。」不用拖到下一學期。

網友於民國109年12月提案將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，迅速通過附議門檻提案。經多次公聽會和網路平台討論，教育部長潘文忠15日表示，將朝第一節課前不考試、增加學生自主規劃空間著手，相關政策預計3月初公布，最快111學年度（今年8月起）實施。

全國教育產業總工會（全教產）今天發出新聞稿指出，上述政策可延後30分鐘上學，讓學生多睡一點，並減少朝會次數。全教產主張現在即可實施，不須拖到新學期，且不限高中生，國中也應一併納入，馬上取消早自習及小考。

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全教產指出，高中職學生大部分沒有「就近入學」，遠地而來的學生甚至清晨5時30分就要起床、趕交通車，深怕7時30分遲到會被登記。以台中市學校為例，台中一中、台中女中等校，都已開放學生8時到校，只剩少數郊區學校仍未實施。

全教產認為，讓學生多睡30分鐘「是好事」，減少朝會次數也是重點，目前已有高中將升旗次數減少為每學期2次，並隆重化典禮，讓師生耳目一新，可供各校參考。（編輯：張芷瑄）1110216