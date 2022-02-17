美國在台協會處長孫曉雅訪成大 瞭解台美合作專案

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（中央社記者張榮祥台南17日電）美國在台協會處長孫曉雅今天拜訪國立成功大學，瞭解成大的台美國際合作專案、高科技領域研發與產學合作模式。

成大今天發布新聞稿指出，孫曉雅在美國在台協會高雄分處長禹道瑞等人陪同下到訪成功大學，由成大校長蘇慧貞、副校長蘇芳慶、國際長王筱雯、成大智慧半導體及永續製造學院執行副院長許渭洲等人代表接待。

成大同時安排成大智慧半導體及永續製造學院副院長陳貞夙、廣達－成大聯合AI研究中心副主任謝孫源、前沿量子科技研究中心副主任陳則銘簡報，並由副國際長林建宏報告成大太空計畫，緊接著參觀成大核心設施中心，由核心設施中心主任李永春負責介紹。

這是孫曉雅首度參訪成大，成大國際處指出，成大和美國579間機構近6年合著2248篇國際論文，且推動78項台美跨國合約，其中包含美國普渡大學等15個雙學位專案，已有48名雙學位畢業生。

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此外，透過美國國務院關鍵語文獎學金計畫（Critical Language Scholarship）、美國國際教育委員會華語進階研習課程（Taiwan Intensive Summer Language Program）、教育部台美聯盟全球大使獎學金課程（Taiwan-United States Alliance Global Ambassador Scholarship Program）等計畫，歷年來到成功大學研修的美國大學生已有741人。

成大表示，結合教育部及外交部支持的優華語計畫，成大將華語教學與台灣文化輸出至美國，已和阿拉巴馬州奧本大學、猶他州及狄克西州立大學、加州大學爾灣分校先後執行華語教學合作。（編輯：陳仁華）1110217