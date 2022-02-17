男減重有成大肚腩不減反增 竟是22公斤腫瘤作祟

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（中央社記者江慧珺台北17日電）一名6旬男子近年減重有成，但大肚腩卻不減反增，就醫檢查發現竟罹患惡性肉癌，腹部有重達22公斤的巨大腫瘤，經馬偕醫院跨科團隊6名醫師接力手術摘除，迄今恢復良好。

馬偕紀念醫院今天發布新聞稿，收治病例的泌尿科資深主治醫師邱文祥表示，這名68歲病患身材高壯，曾發生心肌梗塞鬼門關前走一遭，後來積極飲食控制與運動減重，近5年減重有成四肢都瘦下來，唯獨大肚腩減不掉，腰圍反而從38吋一直飆到44吋，就醫檢查才驚覺占據腹部的不是脂肪，而是巨大腫瘤。

邱文祥說，經診斷，這名患者罹患第3期惡性肉癌，範圍從橫膈膜至下腔靜脈，腹部器官遭腫瘤推擠嚴重位移，右側腎臟也已被腫瘤包覆導致萎縮、下腔靜脈與脊椎也被嚴重壓迫。

惡性肉癌少見，邱文祥表示，他行醫40多年，也僅收治10多名患者，病因尚不明確，發生率是所有癌症的1%，若能仔細且完整切除，患者5年存活率可達6至7成。

為替病患摘除巨大腫瘤，馬偕醫院展開跨專科團隊，由6名醫師接力手術，邱文祥先以傳統開腹手術率先切除主要腹膜後腫瘤，並摘除萎縮的右腎，一般外科主任蔡崇鑫及主治醫師朱敦邦再切除部分右側肝臟，接著心臟血管外科資深主治醫師李君儀協助分離包覆在血管上腫瘤並縫補血管，最後再由胸腔外科資深主治醫師詹梅麟與主治醫師林哲弘修補右側橫膈膜，歷時6小時才大功告成。

蔡崇鑫說，因為患者的肝臟因腫瘤推擠而大移位，下腔靜脈也被腫瘤嚴重壓迫，位置不易察覺，切肝手術只要稍有不慎就可能造成大出血，所幸團隊互相補位提醒。

李君儀也說，這是他行醫以來前所未見的大型腫瘤，團隊術前的討論準備與合作的默契，才能讓此手術得以順利。

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馬偕醫院表示，這名患者最後取出重達22公斤的腫瘤，相當少見，術後在加護病房觀察3天後轉入一般病房，平日重視健康與養生的他，恢復情況十分良好，總住院天數24天，術後門診追蹤一切正常。

馬偕醫院指出，患者回想起這次「不幸中大的大幸」，仍舊充滿感恩，希望藉此呼籲大眾，除了每年定期健康檢查外，身體若有異狀須保持警覺，才能找出真正原因。（編輯：管中維）1110217