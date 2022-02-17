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19日強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫探個位數

2022/2/17 17:38
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天表示，明天起受華南雲雨區影響，降雨擴大至中部以北、東半部、南部山區；19日起全台有雨，加上強烈大陸冷氣團南下，全台低溫約攝氏10至12度，中部以北部分地區會再低1、2度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天受華南雲雨區東移影響，水氣會明顯增加，中部以北、東半部、南部山區會有局部短暫雨，南部平地偶爾也會有零星飄雨。

趙竑提到，預估華南雲雨區會一直持續到23日，特別是在19至21日雨量特別顯著，全台有雨；22、23日降雨範圍稍減，以中部以北、東半部及南部山區為主；24日之後華南雲雨區結束，轉為迎風面的北部、東半部有短暫雨，其他地區多雲到晴。

趙竑指出，明天氣溫與今天類似，19至21日強烈大陸冷氣團南下，預估最低溫會在20日晚間至21日清晨，全台約10至12度，中部以北空曠地區可能會再低1、2度，台北低溫可能僅11度；預計22日冷空氣減弱，中南部回溫的幅度較大，北部則是慢慢回升。

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趙竑說，玉山今天下午降雪，預估今明兩天3500公尺以上高山仍有機會飄雪；19日至21日因冷空氣南下、加上水氣也多，全台3000公尺以上高山都有機會下雪，北台灣2500公尺就有可能降雪。

趙竑提醒，17、18、20及21日這4天，在基隆北海岸、東半部、恆春半島可能會有長浪發生，20、21日範圍再加上澎湖、金門2地；另外今天起至21日沿海地區可能有較大風浪，今天在馬祖已觀測到3.8公尺浪高，本島沿海也約2.5公尺左右。（編輯：陳仁華）1110217

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