魏主安神父告別彌撒 台東縣府頒褒揚狀

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在台東奉獻近一甲子的瑞士神父魏主安日前病逝，19日舉行告別彌撒，台東縣長饒慶鈴（左）親自頒發褒揚狀，由神父吳若石（右）代收。中央社記者盧太城台東攝 111年2月19日

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）在台東奉獻近一甲子、說著流利阿美族語的瑞士神父魏主安，日前病逝，今天舉行告別彌撒，台東縣政府頒給榮譽縣民褒揚狀，感謝神父對台東的無私奉獻。

今天上午台東天主教馬蘭教堂湧入了數百名台東鄉親，為魏主安神父禱告，感謝神父無私的愛與奉獻。

主持彌撒的神父說，曾問魏主安神父能夠流利說阿美族語、台語，是怎麼學習的，魏神父當時回答，為了儘快融入台東，每天安排1小時讀台語，1小時讀國語，1小時讀原住民的話，如果白天沒辦法，晚上一定會補回來。

今天告別彌撒後，台東縣長饒慶鈴親自頒發褒揚狀，感謝神父對台東無私奉獻近一甲子，隨後依照神父遺願葬在東海岸小馬教堂墓園。

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魏主安神父生於瑞士，1956年入白冷會，1963年來台灣，曾在富岡、都蘭等地擔任本堂，推動本土化傳教；他也致力推動幼教與儲蓄互助運動，1973年以教會土地作聖十字架慈愛修女會開辦「天仁幼稚園」，1987年成立「基善儲蓄互助社」，提供建蓋聖堂或整修等相關貸款服務。

魏主安神父2003年獲頒台東縣榮譽縣民，2017年拿到中華民國身分證，曾在台東行使投票權。近年年事已高的魏主安神父身體狀況不佳，曾在聖堂暈倒，且必須依靠坐輪椅與專人長期照護，2月13日病逝於台東聖母醫院，享壽91歲。（編輯：謝雅竹）1110219