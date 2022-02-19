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台北101高樓餐廳捌伍添第有確診足跡 停業3天

2022/2/19 22:32
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（中央社記者曾智怡台北19日電）國內COVID-19疫情未歇，台北101晚間表示，接獲通知有一名確診民眾曾至85樓高空餐廳「捌伍添第」用餐，因此餐廳停業3天。

台北101表示，今天接獲通知，有一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾曾至85樓高空餐廳「捌伍添第」用餐，餐廳停止營業3天至22日；台北101也進行辦公大樓公共區及高空餐廳專用電梯全面清消。

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台北101強調，持續最高防疫標準作為，包含辦公大樓空調每小時換氣4次；全時進行電梯高速以上通風，以維持環境空氣清新；每半小時消毒擦拭電梯內外部按鍵鈕、電扶梯扶手及廁所；嚴格管理貨物運送人車，統一由理貨中心消毒後專人配送。

台北101表示，將配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府相關疫調與規定作為，持續做好最高標準的防疫措施，全力維護員工、租戶與顧客的健康與安全。（編輯：楊蘭軒）1110219

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