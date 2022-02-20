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維護森林資源 屏東新進護管員登3千公尺高山特訓

2022/2/20 16:29
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東林管處去年底招考7名新進森林護管員，上月展開為期4週訓練，還特別登上海拔3248公尺的小關山，進行3天2夜深山特訓，具體了解森林護管內容。

屏東林管處長楊瑞芬接受中央社記者訪問指出，7名新進人員即將投入第一線森林護管工作，期勉他們能發揮團隊合作精神，共同維護山林資源，上月17日起，展開術科及學科訓練，內容包含森林保護相關法規、林地管理、造林與育苗實務、疏伐作業等。

森林護管人員必須經常出入山林，體能訓練也是重要環節，楊瑞芬說，在海拔3248公尺、杳無人煙的小關山，進行3天2夜深山特遣訓練，課程規劃兼具體力及腦力，讓新進人員認識從事森林保護工作的內容，同時培養團體合作精神與服務溝通技巧。

「既危險又有挑戰！」管理學系畢業的新進人員邱照崴說，原以為森林護管員只要會從事簡單巡山工作就好，上完訓練課程才發現原來森林護管員的工作涉及多元領域與專業。

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邱照崴表示，背上重裝備進行高山特訓時，還異想天開以為只是走得比較遠的健行活動而已，看山頭近在咫尺，沒想到單程就走了4小時，氣溫也降至近攝氏10度，過程中膝蓋也受傷，所幸同事間互相幫忙，才到達海拔3248公尺的小關山三角點，達成人生中的第1座百岳。

台灣森林覆蓋度約62%，高於全球平均值的2倍多，屏東林管處轄管的國有林地就達22萬公頃，在「永續林業、生態台灣」核心目標下，以國土生態保育綠色網絡計畫及山村綠色經濟永續發展計畫為骨幹，進而維護山林資源。（編輯：陳仁華）1110220

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