勞動部調查 13.5%勞工曾加班沒領加班費或補休

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部今天公布110年「勞工生活及就業狀況調查」，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為72.5%，較民國109年上升1.3個百分點，但也有13.5%勞工曾加班後沒領到加班費或補休。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的台灣籍勞工為調查對象進行「勞工生活及就業狀況調查」，110年計回收有效樣本4130份。

勞動部今天發布新聞稿公布調查結果，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為72.5%，較109年上升1.3個百分點，感到普通者占25%，感到不滿意者占2.5%。

在加班部分，去年勞工有加班者占46.3%，較109年上升2.5個百分點，平均每月延長工時為14.9小時，若按行業別觀察，以專業/科學及技術服務業有延長工時者占57.7%最高，其次為金融及保險業55.3%，出版影音及資通訊業54.3%居第3。

根據法規規定，勞工加班雇主必須給加班費或是補休，勞動部調查也顯示，去年勞工加班後每次都有領到加班費或換取補休者占86.5%，換言之有13.5%勞工沒有領到加班費或補休，若按行業別觀察，曾經沒有領到加班費或換取補休者占比以教育業31.4%最高，其次為出版影音及資通訊業25.5%，金融及保險業22.9%居第3。

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在加班時數部分，調查也顯示，去年勞工每月加班工時不曾超過46小時（含未曾加班者）占95.8%，曾經超過46小時占4.2%，較109年略升0.1個百分點；曾超過46小時的月數以1至2個月占1.6%最高。

另外進一步調查，勞工曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或LINE等通訊形式交辦工作者占24.2%，較109年上升1.3個百分點，其中當下就立刻執行工作者占14.5%，較109年上升2.1個百分點，其平均每月實際執行工作時數4.6小時，則較109年減少0.5小時。（編輯：張雅淨）1110223