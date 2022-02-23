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清大教授實測多款手機防藍光貼膜 均效果不佳

2022/2/23 16:51（2/23 17:06 更新）
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國立清華大學材料科學工程系教授周卓輝（前左）23日表示，他帶領團隊實測7款市售手機防藍光貼膜，發現防藍光效果並不顯著，甚至根本沒用，僅一款能增加15%安全觀看時間。（周卓煇提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月23日
國立清華大學材料科學工程系教授周卓輝（前左）23日表示，他帶領團隊實測7款市售手機防藍光貼膜，發現防藍光效果並不顯著，甚至根本沒用，僅一款能增加15%安全觀看時間。（周卓煇提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國立清華大學材料科學工程系教授周卓煇帶領團隊實測7款市售手機防藍光貼膜，幾乎「全軍覆沒」，僅一款能增加15%安全觀看時間，呼籲民眾別受騙。

周卓煇今天開記者會表示，曙光女中科學研究社學生為了解市面上手機防藍光貼膜有沒有效，在周卓煇研究團隊、眼科醫師帶領下，共同進行實驗測量。

周卓煇指出，此次實測7款市售手機防藍光貼膜，發現防藍光效果並不顯著，甚至根本沒用，其中一款最好的貼膜僅能增加15%安全觀看時間。

周卓煇說，無論是防藍光眼鏡與墨鏡、電腦螢幕保護鏡，或是平板電腦、手機貼膜，只要是白光進、白光出，貼膜沒有顏色，就是沒有過濾到藍光。

周卓煇表示，他發現有許多商家在銷售防藍光產品時，會用「紫光筆」照射來做實驗，但其實這種光線的波長與手機藍光的波長完全不同，這樣其實會誤導消費者。

周卓煇指出，使用藍害量化光譜儀便可以清楚看到，手機螢幕的光線看起來是白光，其實含有傷眼的藍光；而貼上無效的手機防藍光貼膜之後，藍光依舊存在，呼籲民眾別受騙上當。（編輯：李錫璋）1110223

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