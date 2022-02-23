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清大教授研究 注音符號字太小恐提高近視率

2022/2/23 17:20（2/23 18:22 更新）
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國立清華大學材料科學工程系教授周卓煇（左）23日指出，經團隊研究與觀察，注音對低年級學生來說是學習新字時的重要符號，為了看清楚，反而會更靠近書本，教科書的注音符號字太小恐提高學生近視率。（周卓煇提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月23日
國立清華大學材料科學工程系教授周卓煇（左）23日指出，經團隊研究與觀察，注音對低年級學生來說是學習新字時的重要符號，為了看清楚，反而會更靠近書本，教科書的注音符號字太小恐提高學生近視率。（周卓煇提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國立清華大學材料科學工程系教授周卓煇今天開記者會表示，他的團隊近5年研究發現，小學生近視比例較高的原因，可能與教科書的注音符號字太小有關。

周卓煇在記者會上表示，他與眼科醫師、私立曙光女中科學研究社師生合作，組成跨齡、跨域的創新研究團隊，耗時近5年研究，找到可能導致眼睛疾病，以及提高近視率的一些原因。

周卓煇說，大家都知道近距離看小字容易近視，政府也有規範教科書字體大小，但經團隊研究與觀察，以國小一、二年級的國語課本為例，規定國字大小是英文的20pt，但注音符號卻僅8pt，約國字的6倍小，對低年級學生來說，注音是他們學習新字時的重要符號，為了看清楚，反而會更靠近書本。

周卓煇指出，在看較小字體時，需要較亮光線，如此較高的光氧化反應，會加重眼睛的負擔，造成視網膜、水晶體等不可逆的傷害，因此選用橘白色的燭色光，能讓眼壓舒減。

周卓煇說，現有辦公室、教室、電腦、檯燈光線都太亮，無法讓人眼安全觀看超過30分鐘，因此，必須落實「每30分鐘休息一次」原則，以避免引發光照視網膜炎。（編輯：李錫璋）1110223

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