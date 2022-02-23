高中早自習禁考試天數 教育部與縣市協商中

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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣青年民主協會發起連署，呼籲「全面開放」早自習自由參與，一週5天都適用，不要限制天數。教育部今天稍晚表示，仍在與縣市協商中，政策將朝向提升學生自主規劃運用時間。

網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部長潘文忠日前說，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手，第8節課也會規範不能舉辦納入學業成績評量考試。

教育部預計在3月初說明政策細節，但部分媒體報導早自習禁考試的天數為「一週至少3天」或「一週至少4天」，引發學生團體不滿。台灣青年民主協會發起連署並於今天發出新聞稿，呼籲全面開放「5天早自習」都讓學生自由參與，不該因輿論壓力而退縮。

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對此，教育部傍晚以簡短文字回應中央社指出，目前尚在與地方政府研商及徵詢意見中，將朝保障學生休息與健康權、培養學生自主規劃能力等面向研議，提升每週學生自主規劃運用時間。

近日包括教育部長潘文忠接受媒體聯訪，以及提供的文字回應，都未明確說明一週適用的天數。據了解，教育部目前正和縣市政府做最後會商，自主運用天數仍未定案；但早自習不考試的政策，除高中外，也擬適用於國中、國小。相關政策預計3月初公告方案，111學年度（今年8月起）正式實施。（編輯：張芷瑄）1110223