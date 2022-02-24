疫情無法返國完成終身大事 外國人在台結婚數量增

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高雄市楠梓區近期有不少外籍人士因COVID-19疫情影響，無法返國完成終身大事，在戶政事務所幫助下，成功在台灣登記完婚。（楠梓戶政事務所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月24日

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）受疫情影響，不少在台外國人無法返國完成終身大事，選擇在台登記完婚。高市楠梓戶政事務所表示，以往轄區無雙方均為外國人的新人登記結婚，但自去年8月至今已5件，詢問度高。

楠梓區有不少外籍移工，楠梓戶政事務所主任李坤守今天接受中央社記者訪問表示，以前沒有辦理2人均為外國人的婚姻登記經驗，但自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，陸續接到不少外籍人士詢問如何在台登記結婚。

李坤守說，因詢問者多，戶所向中央相關單位了解程序後，開始協助辦理登記，統計去年8月至今，楠梓戶政事務所共協助辦理5件外國人在台登記結婚案。

楠梓戶政事務所表示，近期1對在楠梓科技產業園區工作的菲律賓新人雷馬克與瑪瑞薇，2人交往8年，因無法回國辦理結婚登記，向楠梓戶政事務所尋求協助，經戶所人員說明並備齊文件後，選在黃道吉日至戶所完婚。

兩人在菲律賓透過朋友相識相戀，也齊心來台工作打拚，除了在高雄完婚，蜜月也選在高雄，2人表示，未來除了繼續在高雄工作，也想在高雄落地生根。楠梓戶政事務所則送上「起家碗與早生筷」禮物，祝福新人「快快（筷）」生子。

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楠梓戶政事務所表示，楠梓區轄內有楠梓科技園區，外籍移工人數多，有結婚計畫的在台外國人，若因不可抗拒因素影響婚事，市府一定會設法協助解決。

楠梓戶政事務所指出，雙方為外國人且在國內未曾設戶籍而想在台結婚者，須備齊經駐外館處驗證的婚姻狀況證明文件及中文譯本、護照或內政部移民署依法核發的居留證明文件，及結婚書約和2名證人，就可在台任一戶所申辦結婚登記。（編輯：陳仁華）1110224