香港城大招優秀台生 推老虎班打造高階學習課程

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香港城市大學校長郭位24日透過視訊連線，分享在台招生的相關規劃，並指出校方將推出老虎班，為菁英學生打造高階學習課程。中央社記者許秩維攝 111年2月24日

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（中央社記者許秩維台北24日電）香港城市大學向台生招手，學測成績優異的考生，最高可獲每年18萬元港幣（約新台幣64.8萬元）的全額獎學金；校方更推出老虎班，為菁英學生打造高階學習課程。

學測成績將於3月1日公布，自2009年開始赴台招生的香港城市大學，今天透過視訊連線，分享在台招生的相關規劃。

香港城市大學環球事務拓展處副處長卓燕表示，城大招收台生將採計4科學測成績，其中英語科須達頂標（或托福筆試達550分、雅思總分達6.5分），不同學院針對各自需求，對數學、自然、社會等科可能有不同成績的要求。

獎學金則分為3類，卓燕說明，學測成績排名前5%的台生，城大將透過面試、學測成績進行綜合評估並發給獎學金，全額獎學金每年港幣18萬元（約新台幣64.8萬元），學費全免獎學金每年港幣14萬元（約新台幣50.4萬元），學費半免獎學金每年港幣7萬元（約新台幣25.2萬元）。

香港城市大學校長郭位指出，城大也推出「HK TECH 老虎班」，聚集世界級學者授課，共同培育菁英學生，獲頒獎學金的非本地學生也有機會加入；老虎班學生除了數學、物理、化學、英文等高階學習課程，還有機會修讀與世界一流學府合辦的的雙聯學士學位。

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另外，為鼓勵學生和校友創業，郭位提到，城大於2021年啟動HK TECH 300計畫，由學校浥注港幣5億元經費，加上香港工業界加碼的港幣1.5億元，將用來補助通過審核的學生或校友初創團隊，目標在3年內成立300家初創公司，這也是亞洲學校的創舉。

香港城市大學預計於3月5日、6日在台北舉辦的大學博覽會設攤位，現場將有在校生或校友提供諮詢，這兩天也會舉辦線上面試，有意報名的學生可先上網預約面試，或於大博會現場直接報名線上面試。（編輯：陳政偉）1110224