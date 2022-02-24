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學生確診新增1本土4境外 累計1138人染疫

2022/2/24 20:46（2/24 21:20 更新）
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教育部24日公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生案例統計，各級學校累計達1138名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月24日
教育部24日公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生案例統計，各級學校累計達1138名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月24日
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（中央社記者陳至中台北24日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天公布最新確診學生案例統計，新增1名本土和4名境外移入案例，各級學校累計達1138名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年2月24日下午5時30分為止，共1138名學生染疫，其中830例是本土案例（日增1例），308例是境外移入（增4例）。

以教育階段區分，大專校院495例（增3境外）、高中168例、國中129例、國小223例（增1本土、1境外）、幼兒園123例。

針對已報名學測卻因確診而無法應考的考生，大學招聯會提出招生管道補救方案，於23日下午截止申請。招聯會今天告訴中央社記者，並無符合資格的考生提出申請。（編輯：方沛清）1110224

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