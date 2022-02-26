桃園增3本土個案 曾赴星巴克、全聯等6處

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園市政府公布相關疫情調查足跡，含全聯福利中心平鎮祥安店、平鎮區7-11寶麗門市及星巴克楊梅中山門市等6處。

桃市府下午發布新聞稿表示，案20484的公共場所足跡包含18日上午平鎮閤家康聯合藥局及酷樂莎GUZEI SABAH；19日下午全聯福利中心平鎮祥安店；20日上午平鎮7-11寶麗門市；24日下午平鎮立特佳五金百貨大賣場；25日上午星巴克楊梅中山門市。

桃市府說，民眾如果曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天自我健康監測，期間如果出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水或疲勞等疑似症狀，請儘速撥1922或0800-033-355防疫專線通報，並到醫療院所採檢（勿搭大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李明宗）1110226