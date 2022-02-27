西半部濃霧特報 吳德榮：開工後2波冷空氣南下

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天發布濃霧特報，西半部上午易有霧或低雲。氣象專家吳德榮說，明天、3月1日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨，預計228連假後，3月2日及5日各有一波冷空氣增強。

中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨至上午西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖、台南已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低，請注意。

根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為苗栗縣頭屋鄉攝氏9.8度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，主要是強輻射冷卻作用影響。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大台北雲量稍增、仍為多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部多雲時晴偶有零星短暫降雨；天氣北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，明天、3月1日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨；氣溫再升，北部、東部高溫升至28度，中南部更達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」出現，注意行車安全。

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吳德榮提到，3月2日東北風增強，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨，氣溫略降；3月3、4日東北風減弱，北台灣天氣好轉、氣溫回升，東半部仍有局部短暫降雨；3月2日至4日，桃園以南持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。

吳德榮說，3月5日另一波東北季風南下，迎風面大台北及東半部天氣轉變，冷空氣比前波強，最新模擬強度雖未達冷氣團等級，但乍暖還寒，氣溫的變化感受上比較劇烈，不過為期末模擬，需再觀察。（編輯：張雅淨）1110227