教部培育生醫農業創業人才 4年已成立30家公司

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（中央社記者許秩維台北27日電）為鼓勵大學培育生技人才，接軌產業發展，教育部推動新農業及生醫產業創新創業人才培育，計畫推動4年來已培訓輔導686組團隊，其中30組團隊更成立30家公司。

教育部今天新聞稿指出，「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」由教育部自民國107年起規劃推動，補助11所大學校院系統性規劃生技產業實務基礎、進階、高階課程，以跨校、跨領域學員為對象集中培訓。

培育計畫鼓勵學員組成創業團隊，邀請業師指導團隊模擬產業實務、撰寫營運計畫書、參加計畫年度創業大賽，以評選具潛力的團隊接受後續進階輔導。

教育部表示，計畫推動4年來成功培訓輔導686組團隊，其中30組團隊更成立30家公司，還有18組團隊進行技轉或衍生公司，同時也媒合43組團隊與企業進行產學合作，還有75組團隊參加計畫以外的相關競賽獲獎。

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另外，培育計畫也輔導鼓勵創業團隊持續發展精進，例如中興大學師生團隊組成的智耕創新股份有限公司，透過精準營養調控技術，研發生產機能性蔬果，109年獲天使資金及行政院國發基金共同投資，110年更透過農委會輔導建立機能性蔬果品牌。

教育部提到，透過生技創新創業人才培育，希望鼓舞校園師生拓寬視野、了解產業需求，促成志同道合者共襄盛舉，成為學界與產研界緊密合作的交流平台；未來教育部也將持續推動精準健康產業跨領域人才培育計畫，帶動校園創業文化、加速生物技術創新及產業化。（編輯：張雅淨）1110227