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俄烏衝突油價走揚 汽柴油28日起漲5角、4角

2022/2/27 12:08（2/27 12:47 更新）
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中油宣布，28日凌晨零時起，國內汽、柴油各調漲新台幣0.5元及0.4元。（中央社檔案照片）
中油宣布，28日凌晨零時起，國內汽、柴油各調漲新台幣0.5元及0.4元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北27日電）俄國對烏克蘭採取軍事行動，導致國際油價上漲，政府調降貨物稅因應，並啟動油價平穩雙機制；不過，僅管中油吸收汽柴油漲幅，28日凌晨零時起，汽柴油仍各自調漲0.5元及0.4元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.5元。

受俄烏戰事影響，國際油價狂飆，中油表示，本週調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.9美元，新台幣兌美元匯率貶值0.048元，根據國內油價計算公式，漲幅為2.61%。

依照浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲1.2元及2.2元；不過，為維持價格低於日本、韓國、香港、新加坡等亞洲鄰近國家，中油吸收柴油1.1元。

中油指出，經過計算，發油量最大的95無鉛汽油每公升仍超過30元，因而啟動油價平穩措施，由中油吸收漲幅，汽、柴油每公升各吸收0.7元。

中油說明，油價平穩機制啟動後，若95無鉛汽油每公升超過32.5元，將吸收一半漲幅。而累計至今年1月底止，中油共吸收新台幣4.69億元。（編輯：蘇志宗）1110227

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