寒流過後天氣回暖 澎湖漁民大有斬獲

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氣候回暖，澎湖漁船出海作業大有斬獲，馬公第三漁港拍賣市場28日有滿滿的土魠魚等新鮮漁獲。中央社 111年2月28日

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（中央社澎湖縣28日電）氣候回暖，澎湖漁船出海作業大有斬獲，由於可能是冬季漁汛的最後一波高峰，馬公第三漁港拍賣市場今天爆棚，價格也比過年前還便宜，吸引大批民眾搶標現流漁貨。

漁民指出，今年農曆年前一波波寒流低溫接續來襲，海象惡劣，漁船幾乎都無法出海作業。昨天天氣回暖，由於可能是冬季漁汛最後一波高峰，漁民把握難得好天氣，無論拖網或流刺網漁船紛紛出海作業，每艘漁船都大有斬獲。

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馬公第三漁港拍賣市場今天一早泊靠大小船隻滿載卸貨，市場內到處可見一堆堆標售的土魠魚等漁獲，部份漁船還等著出貨，由於數量多，標售價格也比年前來得便宜，吸引爆滿民眾下單搶購。

漁民指出，由於先前長達近月的寒流低溫等天候，今天到港土魠魚肉質肥美，5至10公斤以上的漁貨，標售價格每公斤從400元至1000元不等，比過年前還便宜許多，且還都是現流的新鮮漁貨。（編輯：孫承武）1110228

氣候回暖，馬公第三漁港拍賣市場28日一早泊靠大小船隻滿載卸貨，市場內到處可見待標售的土魠魚等漁獲，部分漁船還等著出貨，由於數量多，標售價格也比年前來得便宜，吸引民眾下單搶購。中央社 111年2月28日